MAGAZİN

Bizim Hikaye 63. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Bundan sonra babanız benim'

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2019 23:01 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 63. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye yeni bölüme, Fikri'nin Tekirdağ'da yaşayan kardeşi Zihni damga vuracak. Kardeşi Fikri ile yıllardır küs olan Zihni, Fikri'yi evinden kovdu ancak Filiz ve kardeşlerine sahip çıktı. Zihni ile Fikri arasındaki kavganın nedeni de ortaya çıkıyor. Zihni ise Filiz ve kardeşlerine 'Artık sizin babanız benim. Sizin arkanızda sizi koruyan kollayan Zihni babanız var' diyor. İşte Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 28 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Bizim Hikaye yeni bölümde, Murtaza yeğeninin ölümüne neden olan Fikri'yi bulabilmek için herkesi kaçırıyor. Fikri ise Barış ve Filiz'le birlikte Tekirdağ'da yıllardır görmediği kardeşine gidiyor. Ancak kardeşi Zihni, Fikri'yi karşısında görünce çılgına dönüyor. Zihni, Fikri'nin nikahtan karısını kaçırdığını ve evlendiğini söyleyerek saldırıyor.

Bizim Hikaye'de Fikri'nin yıllardır görmediği kardeşi Zihni ile yeğeni Ersin ortaya çıktı. Tekirdağ'a giden Fikri, kardeşinin karşısına çıkıyor. Ancak Fikri'yi gören Zihni 'Hayatımı çaldın' diyerek saldırıyor. Diğer yandan ise Cemil, Çiçek ve Tufan, Murtaza tarafından kaçırılıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye son bölümde Filiz'in amcası Zihni ve kuzeni Ersin ortaya çıktı. Fikri, Filiz ve Barış'la birlikte yıllardır görmediği kardeşini görmek için Tekirdağ'a gitti. Ancak Filiz'in kuzeni Ersin'in büyük yalanı ortaya çıktı. Fikri ise kardeşiyle kavga edince Elibol ailesi gece yarısı sokakta kaldı. Fikri'nin yıllardır görmediği kardeşi Zihni rolüyle usta oyuncu Selahattin Taşdöğen rol aldı. Filiz'in kuzeni Ersin rolünü ise genç oyuncu Cankat Aydos canlandırdı.

Bizim Hikaye'de Fikri yeni bir plan yaparak ailesini de alıp Tekirdağ'a gitti. Ancak Fikri'nin yeğeni Ersin de üç kağıtçı çıkınca ortalık fena karıştı.

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer!Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer!
Aşk ve Mavi hayranlarına müjde!Aşk ve Mavi hayranlarına müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bizim Hikaye 63. yeni bölüm 2. fragmanı izle bizim hikaye bizim hikaye 63. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Bizim Hikaye dizisine yeni oyuncu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'da Gündüz'e ne oldu? Diriliş Ertuğrul 141. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da şaşırtan gelişme!

Kadın dizisinde Nezir'den Bahar ve Pırıl'a şok evlilik teklifi! Kadın 55. son bölüm izle!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şaşırtan final! Esra böyle geri döndü! EDHO 130. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! O isim geri döndü!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya'yı yıkan olay! Esma nerede? İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya'yı yıkan olay!

Sen Anlat Karadeniz dizisinden Çukur'a bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer!

Aşk ve Mavi hayranlarına müjde!

Aşk ve Mavi hayranlarına müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.