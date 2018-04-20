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Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e haciz şoku! Barış'ın evlerine el konuluyor!

BİZİM HİKAYE HABERLERİ  | 20.04.2018 02:26 | Son Güncelleme

Fox TV'de 19 Nisan Perşembe akşamı 30. bölümüyle ekrana gelen Bizim Hikaye dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Barış ve Filiz en huzurlu oldukları anda aldıkları haberle şoke oldu. Bizim Hikaye son bölüm finalinde, Barış'ın evine gelen avukat haciz kararını tebliğ etti. Savaş'ın babasına olan borcundan dolayı hem Filiz'in hem de kendisinin oturduğu iki evin satışa çıktığı haberini alan Filiz ve Barış büyük şok yaşadı.

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e haciz şoku! Barış'ın evlerine el konuluyor!

Fox TV'de başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nejat Uygur, Yağız Can Konyalı, Nesrin Cavadzade'nin oynadığı Bizim Hikaye'nin 30. bölümünde Barış ve Filiz her şeyin yolunda olduğunu düşündükleri anda kötü bir haber aldı.

Eve gelen avukat, Barış'a babası Servet Aktan'a olan borcundan dolayı geldiğini söyledi. Barış'ın babasına olan senetleri ödemediği için evlerinin satışa çıkartıldığı haberini veren avukat, evlerin 3 gün içinde boşaltılması gerektiğini söyledi.

BİZİM HİKAYE 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış’ı neredeyse kaybedeceğini fark eden Filiz için artık en önemli şey sevdiği adamın sağlığına kavuşmasıdır. Yaşanan kaza aşıkları yeniden bir araya getirirken Ayla ve Servet cephesinde işler kızışmaya başlar. Oğlunu geri kazanmanın tek yolunun Filiz’den kurtulmak olduğunu düşünen Ayla, kocasından yardım ister. Tülay’la Tufan ise ne olursa olsun evlenmeye kararlıdır. Mahalleye geri dönen Cemil’in Filiz’le yakınlaşma çabaları giderek tatsız bir hal alınca Fikret ve Ayşe, Cemil’den sonsuza kadar kurtulabilmek için akıl almaz bir plan yapar. Tüm bunlar yaşanırken Servet, Barış ve Filiz için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır.

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