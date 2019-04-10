Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor! Bizim Hikaye 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye 11 Nisan Perşembe akşamı 65. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bizim Hikaye yeni bölümde İsmet ortadan kayboluyor. Bunu fırsat bilen babaları Fikri ise para çıkan piyango biletini almak için sesini değiştirerek telefon açıyor ve İsmet'in kaçırıldığını söylüyor. Fikri fidye olarak piyango biletini isterken, İsmo ise amcasıyla ortaya çıkıyor.

FİKRİ FİDYE İSTİYOR!

Fikri Elibol bu defa yeğeniyle birlikte yeni bir plan yapıyor. İsmet kayboluyor. Fidye olarak milli piyango biletini istiyor. Fikri boş durmayıp oğlunu arayacağına evdekileri tehdit ederek bileti İsmo'ya karşılık istediğini söylüyor. Filiz kardeşi için gözünü kırpmadan bileti bırakıyor. Ancak İsmet amcasıyla dönüyor. Ve aslında kaçırılmadığı ortaya çıkıyor. Elibollar bir kez daha Fikri'nin oyununa geliyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm Elibollar, bütün sevdikleriyle birlikte Murtaza’nın önünde ecel terleri dökerken, Tufan’ın eski karısı Ferda, Murtaza’nın çok değer verdiği karısı olarak çıkıp gelir. Herkes için yeni bir umut ışığı belirmiştir ve Tufan’a Ferda’yı ikna etmesi için baskı yaparlar. Fikri, Barış, Cemil ve Deniz, kestirmeden giderek Ferda’nın Tufan’a olan zaafını kullanmasını söylerken, Çiçek, Filiz ve Rahmet doğrudan durumu anlatıp yardım etmesini ister. Tufan kestirme yolu seçerek Ferda’nın aklını çelmeye çalışır ve işler bir anda çığırından çıkar. Sonunda şans yüzlerine gülüp Murtaza’dan tamamen kurtulduklarında da, bu durum kadınlarla erkeklerin arasında sorun yaratmaya devam edecektir.