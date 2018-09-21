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Bizim Hikaye'de Filiz'den Barış'a büyük şok! Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 01:19 | Son Güncelleme

Fox TV'de ikinci sezonuyla ekranlara gelen Bizim Hikaye dizisinin 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye yeni sezon 39. bölümde aylardır kayıp olan sevgilisi Barış'ı eşi ve çocuğuyla gören Filiz adeta yıkıldı. Barış'ın neden Filiz'i terk ettiğinin gizemi sürerken, Barış ise çalıştığı hastaneden kovuldu. Bizim Hikaye son bölümde, günlerdir Filiz'in evinin önünde durarak etrafı gözleyen gizemli arabanın sırrı çözüldü. Yeni bölüm fragmanında ise Filiz, Barış'a büyük bir şok yaşatıyor.

Bizim Hikaye'de Filiz'den Barış'a büyük şok! Bizim Hikaye 40. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı Bizim Hikaye yeni sezon ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin son bölümünde, cezaevine girdikten sonra kendisini aramayan ve aylardır kayıp olan sevgilisi Barış'ı eşi ve çocuğuyla gören Filiz büyük bir şok yaşadı. Barış'ın çalıştığı hastaneyi bulan Tufan ve Rahmet ise, Barış'tan hesap sormak için hastaneye gitti. Tufan'ın sinirlenerek yumrukladığı Barış işinden kovuldu. Filiz'in evinin önünde günlerdir bekleyen ve çevreyi gözleyen siyah arabanın sahibi ise Barış çıktı.

BİZİM HİKAYE'DE TUFAN BARIŞ'I FENA DÖVDÜ!

Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Filiz, Barış'ın eşi ve çocuğuyla kaldığı evi buluyor. Ve intikam almak için evinin camını taş atarak kırıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış’tan hayatının darbesini yiyen Filiz, bundan sonra kalbini bütün erkeklere kapatmış, kendini sadece kardeşlerine adamaya karar vermiştir. Fakat çok geçmeden ikinci darbe de Minibollardan gelir. Zengin hayatına iyice alışmış olan Minibollar eski hayatlarına dönmek istememekte ve ablalarına karşı ilk defa ciddi şekilde cephe almaktadırlar. Küçük kardeşlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Filiz’in artık tek amacı onları geri kazanmaktır. Bunun içinse para kazanması gerektiğini farkındadır. Bu yolda en büyük destekçileri Çiçek ve Tülay olur ama işler umdukları gibi gitmez ve en kötüsü ise hayat Filiz’i en beklemediği yerde Barış’la sınamaya devam eder.

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