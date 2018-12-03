Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış'a gözaltı şoku! Bizim Hikaye 50. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye dizisinin 6 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 50. yeni bölümünde, Barış, Filiz ve Nihal arasındaki savaş kızışıyor. Filiz'le yeniden aşk yaşamaya başlayan ve evlilik teklif eden Barış artık gemileri yakıyor. Eşi Nihal'in oğluna Filiz için söylettiği bir sözü duyan Barış çılgına dönüyor 'Senden iğreniyorum. Sen nasıl bir annesin?' diyor. Nihal'le boşanmak için harekete geçen Barış eşini takip etmeye başlıyor. Barış oğlunu alarak evden gidiyor. Ancak Nihal Filiz'in evine polislerle gidiyor ve herkesi gözaltına aldırıyor.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 50. yeni bölümüyle 6 Aralık Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz’le Barış el ele tutuştuğu anda tüm dünya birleşmiş gibi üstlerine gelir. Bir yandan çocukların mutluluğu, diğer yandan Elibol kardeşlerin duruma ikna edilmesi, atölyenin soyulması, üst üste binen borçlar, terk edilen sevgililer ve eşler hepsi bir olup dağ gibi Barış ve Filiz'in karşısına dikilir. Ama bu kez aşklarına sahip çıkan ve ellerini bırakmamaya kararlı iki aşık insan vardır. Filiz ve Barış karşılaştıkları her sorunla birlikte mücadele etmeye kararlıdır. Filiz’in bu son maceraya adım atarken Barış’tan aldığı tek bir söz vardır; o da bir daha asla yalan söylememesi ve çocukların zarar görmesine izin vermemesidir. Onların aşkı en zor sınavına hazırlanırken kardeşlerinin ölüm kalım savaşı verdiğinden habersizdirler.

