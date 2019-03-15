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Bizim Hikaye dizisi Latin Amerika'yı fethetti!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

Güney Amerika’da geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde dağıtılan 22 ödülden tam 11 tanesini Bizim Hikaye dizisi kazandı.

Bizim Hikaye dizisi Latin Amerika'yı fethetti!

Geçtiğimiz gün Peru’da gerçekleştirilen “Latina Turkish Awards” Latin Amerika Türk Dizi ödüllerinde Türk oyuncular; Peru, Arjantin ve Şili’deki hayranlarının oylarıyla ödüllendirildi.

İkinci sezonuyla devam eden FOX’un sevilen dizisi Bizim Hikaye, ödül töreninde unutulmaz bir başarıya imza attı.

BİZİM HİKAYE DİZİSİNE PERU’DA ÖDÜL YAĞDI!
“En İyi Dizi” büyük ödülünü kazanan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. Kaya, dizideki partneri Burak Deniz ile birlikte “En İyi Çift” ödülünü de kazandı.

Güzel oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla dünya çapındaki sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

KADIN DİZİSİ DE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ!

İzleyicinin kalbinde taht kuran ve başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ile Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı dizi “Kadın” da gecede “En İyi Yeni Dizi” ödülüne layık görüldü.

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bizim hikaye Latin Amerika

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