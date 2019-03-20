Bizim Hikaye dizisine iki sürpriz oyuncu! Bizim Hikaye 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 21 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünde sürpriz isimler rol alacak.

FİKRİ'NİN KARDEŞİ VE YEĞENİ ORTAYA ÇIKIYOR!

Bizim Hikaye dizisine yeni bölümde usta oyuncu Selahattin Taşdöğen ile Cankat Aydos katılıyor. Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış'la Tekirdağ'a giden Fikri, yıllardır görmediği kardeşi Zihni ile buluşuyor. Bizim Hikaye'de Fikri'nin kardeşi Zihni rolünü usta oyuncu Selahattin Taşdöğen canlandırıyor.

Fikri'nin yeğenini Cankat Aydos oynuyor. Genç oyuncu Cankat Aydos son olarak Netflix dizisi Hakan Muhafız'da rol almıştı.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisi 21 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 62. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm sıkıntılarından bir bir kurtulan Filiz’le Barış için güzel bir sayfa açılmıştır artık. Şimdi önlerindeki tek sıkıntı ekonomik zorlukları açmak ve sigorta borcundan kurtulmaktır. Tam da bu noktada Barış’ın hayatını kurtardığı Murtaza’nın onlara teşekkür için yolladığı bir zarf dolusu para hızır gibi imdatlarına yetişir. Filiz için her şey yoluna girmeye başlamıştır. Lokantanın işleri fena gitmiyordur, sonunda Barış tüm belalardan kurtulmuş mesleğine geri dönmek üzeredir ve Rahmet de Amerika’ya gitmeyi kabul etmiştir. Ancak Elibol’lar tüm heveslerini kursaklarında bırakacak felaketin yaklaşmakta olduğundan tamamen habersizdir. Hayatlarını bu kez geriye dönüşsüz şekilde kökünden değiştirecek olan felaket, bir kez daha Fikri’nin vurdumduymaz hareketleri yüzünden olacaktır.

