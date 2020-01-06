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  4. Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 18:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yılın en çok ilgi gören filmlerinden biri olan Bizim İçin Şampiyon, televizyon ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 6 Aralık 2018 yılında vizyona giren Bizim İçin Şampiyon filmi vizyonda kaldığı 16 hafta boyunca 2.568.572 seyirci tarafından izlendi. İşte Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon, sinemaların ardından televizyonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılının son aylarında vizyona giren film, vizyonda kaldığı 16 hafta boyunca 2.568.572 seyirci tarafından izlendi. Bizim İçin Şampiyon filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Bizim İçin Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU

Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCU KADROSU

Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de destek verdiği Şampiyon filminin çekimleri Veli Efendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. İstanbul, Adapazarı, Bursa ve Konya olmak üzere 4 farklı şehirde 50 günde çekilen filmde, Bold Pilot’ı canlandıran atlar, bilgisayar ortamında 2D/3D desteği ile birbirlerine benzetildi.


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