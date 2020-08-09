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Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj: Cemiller ölmez

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 23:21 | Son Güncelleme

İzmir'de hastaneye kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Cemiller ölmez" mesajı verdi.

Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj: Cemiller ölmez

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen perşembe hastaneye kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla ambulansla evinden alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesine getirilen Sayıner, burada tedavi altına alındı.

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76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Uğurtan Sayıner’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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USTA OYUNCUDAN HAYRANLARINA MESAJ

Sayıner, sanatçı dostlarının sosyal medya hesabından bir mesaj da yayınladı.

Sayıner mesajında, "Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli hayranlarım; son günlerde sosyal medya, TV ve basında çıkan sağlık durumumla ilgili olumsuz haberlerin hepsi gerçek dışıdır. Genel bir sağlık düzenlemesi için hastanede yatmaktayım. Sanılanın aksine sağlık durumum iyiye gitmekte. Bu süreçte bana desteği olan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve eşi, hastanemizin kıymetli başhekimi, değerli dostlarım ve iyi dileklerini esirgemeyen siz çok kıymetli hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim. ‘Cemiller ölmez’ diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız" dedi.

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