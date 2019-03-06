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Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz'ün zor anları

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Yürüyen merdivenlerden inerken düşen Hikmet Karagöz’ün sağlık durumu nasıl?

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinin Abbas'ı ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz bir süre önce felç geçirmişti.

Hikmet Karagöz, Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Daha önce felç geçiren Karagöz ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı.

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Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, diğer vatandaşların da yardımıyla hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı. Müdahalenin ardından ünlü oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Bizimkiler'in Abbas hikmet karagöz

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