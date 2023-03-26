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Blac Chyna dolgularından kurtulmaya çalışıyor! Yıllar sonra itiraf etti

26.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Blac Chyna son dönemde yaptırdığı dolgu ve estetiklerden kurtulmaya çalışıyor. Silikon dolgu ve meme implantları nedeniyle yıllardır sağlık sorunları yaşadığını itiraf eden ünlü isim şimdi doğal haline dönmeye çalışıyor.

Blac Chyna dolgularından kurtulmaya çalışıyor! Yıllar sonra itiraf etti

Bir dönem Rob Kardashian ile birlikte olan ve Kardashian-Jenner ailesinin saldırılarına maruz kalan Blac Chyna açıklamalarıyla gündemde. Aileye 108 milyon dolarlık saldırı, darp, aile içi şiddet ve itibarını zedelemeyi de kapsayan dava açarak Kardashian ve Jenner ailesini ifşa eden model doğal haline dönmek için çaba gösteriyor.

Blac Chyna, meme implantları ve silikon dolgu enjeksiyonları yaptırdıktan sonra şişlik ve ateş dahil olmak üzere sayısız sağlık komplikasyonundan muzdarip olduğunu açıkladı.

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"Güvensizliğin" yıllar içinde yüz dolgusu yaptırırken "aşırıya kaçmasına" yol açtığını da itiraf eden ünlü isim şimdi dolgularından kurtulmaya çalışıyor.

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Yıldız, kıvrımlarını sergilemesiyle tanınmasına rağmen her şeyi göze aldı ve doğal vücuduna dönmeye karar verdi.

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Silikonlarını ve dolgularını çıkartmak için harekete geçen Chyna bu anları da zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

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