Blac Chyna dolgularından kurtulmaya çalışıyor! Yıllar sonra itiraf etti

Bir dönem Rob Kardashian ile birlikte olan ve Kardashian-Jenner ailesinin saldırılarına maruz kalan Blac Chyna açıklamalarıyla gündemde. Aileye 108 milyon dolarlık saldırı, darp, aile içi şiddet ve itibarını zedelemeyi de kapsayan dava açarak Kardashian ve Jenner ailesini ifşa eden model doğal haline dönmek için çaba gösteriyor.

Blac Chyna, meme implantları ve silikon dolgu enjeksiyonları yaptırdıktan sonra şişlik ve ateş dahil olmak üzere sayısız sağlık komplikasyonundan muzdarip olduğunu açıkladı.

"Güvensizliğin" yıllar içinde yüz dolgusu yaptırırken "aşırıya kaçmasına" yol açtığını da itiraf eden ünlü isim şimdi dolgularından kurtulmaya çalışıyor.



Yıldız, kıvrımlarını sergilemesiyle tanınmasına rağmen her şeyi göze aldı ve doğal vücuduna dönmeye karar verdi.

Silikonlarını ve dolgularını çıkartmak için harekete geçen Chyna bu anları da zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

