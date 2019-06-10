Black in Men 4: International / Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi fragmanı ve vizyon tarihi

Black in Men: International yani Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit ve Art Marcum ve Matt Holloway'ın yazdığı Amerikan bilim kurgu aksiyon komedi filmi. Yönetmen koltuğuna F. Gary Gray'in oturduğu film, Lowell Cunningham'ın aynı isimdeki Malibu / Marvel çizgi romanlarına dayanıyor.

Daha önceki bölümlerinde Will Smith ve Tommy Lee Jones'un rol aldığı filmin başrolünde bu kez Chris Hemsworth ve Tessa Thompson yer alıyor. Chris Hemsworth'un Ajan H, Tessa Thompson'un ise Ajan M olarak rol alacağı Black in Men 4: International (Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit) filminde sinemaseverler başrollerin uzaylılarla mücadelesini izleyecek.

İşte 14 Haziran 2019 günü vizyona girmesi beklenen Black in Men 4: International (Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit) filminin fragmanı: