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Black Mirror 6. sezonuyla geri dönüyor!

17.05.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon dünyasının en meşhur yapımlarından Black Mirror'ın 6. sezonu için çalışmaların başladığı açıklandı. Yeni sezon hakkında bazı detaylar da paylaşıldı.

Black Mirror 6. sezonuyla geri dönüyor!

Netflix'in meşhur bilim kurgu dizisi Black Mirror, üç yılın ardından yeni sezonla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Ortaya çıkan son iddialara göre Netflix, Black Mirror'ın altıncı sezon için yeşil ışık yaktı.

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Black Mirror'ın 3 bölümden oluşan son sezonu 5 Haziran 2019'da Netflix'te yayınlanmış ve neredeyse üç yıl boyunca sessizliğe gömülmüştü. Variety tarafından hazırlanan rapora göre, altıncı sezonda daha fazla bölüm ve yeni bölümlerin ise daha sinematik olması hedefleniyor.

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Son iddialara göre Netflix, bilim kurgu dizisinin yeni sezonu oyuncu seçimi yapmaya başladı. Daha sinematik çekimlere sahip olacağı belirtilen Black Mirror, altıncı sezonunun yaklaşık üç yıl sonra gelmesiyle birlikte daha etkili fikirler ve senaryolar ile hazırlanabilir.
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Black Mirror altıncı sezon konusu ve oyuncu kadrosu henüz belli olmasa da, proje için oyuncu seçiminin başladığı bildirildi. Her bölüm bağımsız bir film olarak geliştirilecek ve üçten daha fazla bölüm olacak. Ayrıca yeni sezon, Charlie Brooker ve Annabel Jones'in yeni şirketi Broke & Bones tarafından hazırlanacak.

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