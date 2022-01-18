Black Panther 2 filminin çekimleri yeniden başladı! Merakla beklenen filmin detayları paylaşıldı

2022 yılının merakla beklenen yapımlarından biri olarak gösterilen Black Panther 2 (Black Panther: Wakanda Forever) filminin çekimleri başrol oyuncusu Letitia Wright'ın sette yaşadığı bir kaza sonucunda ciddi bir şekilde yaralanmasıyla durdurulmuştu. Wright, omuz kırığı ve beyin sarsıntısına neden olan kazayı Ağustos ayında geçirdi ve çekimlere belirsiz bir süre ara verildi. Wright'ın durumunun görününden daha ciddi olduğu ortaya çıkınca Kasım ayında prodüksiyon duruduldu ve çekimler ertelendi.

İKİ AYLIK ARA SONA ERDİ

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, Black Panther Wakanda Forever'ın çekimleri, iki aylık aranın ardından yeniden başladı. Çekimler Amerika'nın Georgia eyaletinde sürdürülüyor.

Letitia Wright, Black Panther'in kız kardeşi Shuri karakteriyle, devam hikayesinin merkezinde yer alıyor. Wright'ın yanı sıra Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Danai Gurira gibi isimler rol aldığı filmin yönetmen koltuğundaysa ilk filmi de yöneten Ryan Coogler oturuyor.



