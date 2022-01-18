Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Black Panther 2 filminin çekimleri yeniden başladı! Merakla beklenen filmin detayları paylaşıldı

Black Panther 2 filminin çekimleri yeniden başladı! Merakla beklenen filmin detayları paylaşıldı

18.01.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letitia Wright'ın ağır bir şekilde yaralanması nedeniyle ertelenen Black Panther 2 filminin çekimleri yeniden başladı. 2018 yılında vizyona giren Marvel filmi Black Panther, “En İyi Film” kategorisi de dahil olmak üzere 7 dalda aday gösterilmişti. Başarılı yapımın devamı niteliğindeki Black Panther 2 filminin vizyon tarihi kesinleşmese de çekimlerine yeniden başlandığı açıklandı.

Black Panther 2 filminin çekimleri yeniden başladı! Merakla beklenen filmin detayları paylaşıldı

2022 yılının merakla beklenen yapımlarından biri olarak gösterilen Black Panther 2 (Black Panther: Wakanda Forever) filminin çekimleri başrol oyuncusu Letitia Wright'ın sette yaşadığı bir kaza sonucunda ciddi bir şekilde yaralanmasıyla durdurulmuştu. Wright, omuz kırığı ve beyin sarsıntısına neden olan kazayı Ağustos ayında geçirdi ve çekimlere belirsiz bir süre ara verildi. Wright'ın durumunun görününden daha ciddi olduğu ortaya çıkınca Kasım ayında prodüksiyon duruduldu ve çekimler ertelendi.

Büşra Pekin’in başrolünü üstlendiği Dilberay filminden yeni kareler geldi! Fragmanda sesiyle büyülediBüşra Pekin’in başrolünü üstlendiği Dilberay filminden yeni kareler geldi! Fragmanda sesiyle büyüledi

İKİ AYLIK ARA SONA ERDİ

2

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, Black Panther Wakanda Forever'ın çekimleri, iki aylık aranın ardından yeniden başladı. Çekimler Amerika'nın Georgia eyaletinde sürdürülüyor.

Letitia Wright, Black Panther'in kız kardeşi Shuri karakteriyle, devam hikayesinin merkezinde yer alıyor. Wright'ın yanı sıra Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Danai Gurira gibi isimler rol aldığı filmin yönetmen koltuğundaysa ilk filmi de yöneten Ryan Coogler oturuyor.

Madonna’nın hayatı film oluyor! Material Girl filminin başrolünde kızı Lourdes Leon yer alacakMadonna’nın hayatı film oluyor! Material Girl filminin başrolünde kızı Lourdes Leon yer alacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Yenisi geliyor! Eşcinsel ve trans karakterler...Yenisi geliyor! Eşcinsel ve trans karakterler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gördüklerine inanamadı! “İlahi bir mucize”

Gördüklerine inanamadı! “İlahi bir mucize”

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

İlişki yaşayamadığını söyledi! “Güzel olduğum için erkekler...”

İlişki yaşayamadığını söyledi! “Güzel olduğum için erkekler...”

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

Bunu hep yapıyor! İç çamaşırlı pozlarıyla anlattı

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Kocasının aldattığını düşündü! Güvenlik kayıtlarını görünce...

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.