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  4. Madonna’nın hayatı film oluyor! Material Girl filminin başrolünde kızı Lourdes Leon yer alacak

Madonna’nın hayatı film oluyor! Material Girl filminin başrolünde kızı Lourdes Leon yer alacak

18.01.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin ikonik isimlerinden biri haline gelen Madonna’nın hayatı film olmaya hazırlanıyor. 63 yaşındaki şarkıcının yaşamını anlatacak olan biyografik film Material Girl’de, sevilen sanatçının kızı Lourdes Leon annesini canlandıracak.

Madonna’nın hayatı film oluyor! Material Girl filminin başrolünde kızı Lourdes Leon yer alacak

Pop müziğin divası olarak kabul edilen ve dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip olan Madonna’nın hayatı Material Girl filmiyle beyaz perdede seyircisinin karşısına çıkacak. Madonna’nın hayatından kesitler sunacak filmin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi. Ancak filmde Madonna’nın gençlik dönemlerine kızı Louders Leon’un hayat vereceği açıklandı.

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MATERIAL GIRL FİLMİ HAKKINDA

madonna kapak

Madonna, filmle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada daha önce “Bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve bir insan olarak hayatın beni bu dünyada yoluna koymaya çalıştığı inanılmaz yolculuğu anlatmak istiyorum. Filmin odak noktası hep müzik olacak. Müzik benim yola devam etmemi, sanat hayatta kalmamı sağladı. Anlatılmamış ve ilham verici çok fazla hikaye var ve bunları benden daha iyi kim anlatabilir Hayatımın iniş ve çıkışlarını sesim ve vizyonumla paylaşmak çok önemli” demişti. Material Girl filminin yönetmen koltuğunda Madonna yer alacak ve senaryosu Diablo Cody tarafından kaleme alınacak.

Film, Madonna’nın Michigan’da Katolik bir ailede yetiştirilmesinden sonra New York’a taşınması ve nihayetinde uluslararası bir yıldız olma yolunda yükselişini anlatacak.

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