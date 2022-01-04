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  4. Büşra Pekin’in başrolünü üstlendiği Dilberay filminden yeni kareler geldi! Fragmanda sesiyle büyüledi

Büşra Pekin’in başrolünü üstlendiği Dilberay filminden yeni kareler geldi! Fragmanda sesiyle büyüledi

04.01.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete ve şiddete sesinden kuvvet alarak dayanan ünlü şarkıcı Dilber Ay’ın hayat hikayesini anlatan filmden yeni fragman ve fotoğraflar geldi. Fragmanda sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin sesiyle büyüledi.

Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdıran başarılı sanatçı Dilber Ay’ın yaşam hikayesi beyaz perdede seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dilber Ay’ı canlandıran Büşra Pekin’le birlikte filmin oyuncu kadrosunda Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler yer alıyor. Filmden yeni görüntülerin kullanıldığı yeni fragman seyircinin beğenisine sunuldu. Fagmanda; sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in sesinden Dilber Ay’la özdeşleşen “Meyrik (Maraş’tan Bir Haber Geldi)” ve “Noldu Gardaş” isimli iki türkü kullanıldı.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

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4 Şubat’ta vizyona girmesi beklenen filmin yönetmen koltuğunda Hakan Kıravaç oturdu. Görüntü yönetmeni olarak ise Jean Paul Seresine, kurgu yönetmeni olarak Mustafa Presheva imzası bulunuyor.

DİLBERAY FİLMİNİN KONUSU

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13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu. Şarkı söylediği için dayak yedi, işkence çekti ama o, yaşadığı bütün acılara inat, Allah vergisi sesinden aldığı güçle adım attığı sahnelerde zirveyi de gördü, hapishaneyi de… Hiç yılmadı. Hep şarkı söyleyerek çıktı düştüğü dipsiz kuyulardan.

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Dilber Ay
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