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  4. Black Panther 2’nin çekimleri durduruldu! Sete bir daha girmeyebilir

Black Panther 2’nin çekimleri durduruldu! Sete bir daha girmeyebilir

25.11.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Black Panther'in devam filmi Black Panther: Wakanda Forever'ın çekimleri, Shuri karakterini canlandıran Letitia Wright'ın sette yaşadığı bir kaza sonucunda yaralanması sonucu durdu.

Black Panther 2’nin çekimleri durduruldu! Sete bir daha girmeyebilir

Black Panther 2 setinde Ağustos ayında korkunç bir kaza yaşanmıştı. Shuri karakterini canlandıran Letitia Wright, çekimler sırasında yaşadığı bir kaza sonucunda ciddi bir omuz kırığı ve beyin sarsıntısı yaşadı. Filmin çekimleri bir süre daha devam etse de Wright'ın durumunun görünenden daha ciddi olması nedeniyle yapım şirketi, Wright iyileşene kadar prodüksiyonu durdurma kararı aldı.

AŞI OLMAYI REDDEDİYOR

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Wright, ayrıca koronavirüs aşısı olmayı reddediyor. Filmin çekimleri ABD'de gerçekleştiriliyor ve ABD, ülkeye giren yabancılara aşı olma şartını getirdi. Aşı olmayı kabul etmemesi durumunda, ABD vatandaşı olmayan Wright'ın ülkeye girememesi de ihtimaller arasında.

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