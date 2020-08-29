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Black Panther'in başrolü Chadwick Boseman hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 08:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberi herkesi üzdü. "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman hayatını kaybetti.

Black Panther'in başrolü Chadwick Boseman hayatını kaybetti

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T’Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.


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