Black Widow filminden yeni video geldi

Marvel Sinematik Evreni'nin 4’üncü evresinin açılışını yapması beklenen Black Widow (Kara Dul) filminden yeni video yayınlandı. Avengers serisinde olduğu gibi Black Widow rolünde güzel oyuncu Scarlett Johansson’u izleyeceğiz. Film, 1 Mayıs 2020’de sinemalarda olacak!

Marvel Stüdyoları'ndan aksiyon dolu gizli ajan macera filmi “Black Widow”da Natasha Romanoff / Black Widow rolü ile tekrar beyaz perdeye dönüyor.

Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı karaktere filmde de hayat verecek Scarlett Johansson’ı başrolünde izleyeceğimiz ilk solo Black Widow filminin yönetmen koltuğunda son olarak en son Berlin Syndrome filmine imza atan Cate Shortland yer alıyor.

Scarlet Johansson’un başrolünü üstlendiği solo Black Widow (Kara Dul) filminin oyuncu kadrosunda David Harbour, Florence Pugh ve Rachel Weisz gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor.

Black Widow’un vizyon tarihi, 1 Mayıs 2020 olarak duyuruldu.



