Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Black Widow filminden yeni video geldi

Black Widow filminden yeni video geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Scarlett Johansson’lu Black Widow filminden yeni video yayınlandı.

Marvel Sinematik Evreni'nin 4’üncü evresinin açılışını yapması beklenen Black Widow (Kara Dul) filminden yeni video yayınlandı. Avengers serisinde olduğu gibi Black Widow rolünde güzel oyuncu Scarlett Johansson’u izleyeceğiz. Film, 1 Mayıs 2020’de sinemalarda olacak!

Marvel Stüdyoları'ndan aksiyon dolu gizli ajan macera filmi “Black Widow”da Natasha Romanoff / Black Widow rolü ile tekrar beyaz perdeye dönüyor.

d423e5f47c274e856dfe708fedc2dfb626c7f74a

Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı karaktere filmde de hayat verecek Scarlett Johansson’ı başrolünde izleyeceğimiz ilk solo Black Widow filminin yönetmen koltuğunda son olarak en son Berlin Syndrome filmine imza atan Cate Shortland yer alıyor.
Scarlet Johansson’un başrolünü üstlendiği solo Black Widow (Kara Dul) filminin oyuncu kadrosunda David Harbour, Florence Pugh ve Rachel Weisz gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor.

Black Widow’un vizyon tarihi, 1 Mayıs 2020 olarak duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir?
PARTNER Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2020'ye sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
Aksiyonun böylesi görülmedi... İşte ilk fragman!Aksiyonun böylesi görülmedi... İşte ilk fragman!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Black Widow, scarlett Johansson,

En Çok Okunan Trend Haberler

300 Yıllık Ölümsüz Uykusu: Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)

300 Yıllık Ölümsüz Uykusu: Ashab-ı Kehf (Yedi Uyurlar)

Vampirlerin asalet ve dehşet dolu hikâyeleri…

Vampirlerin asalet ve dehşet dolu hikâyeleri…

Bu filmlerin başrolünde arabalar var! İşte en iyi araba filmleri

Bu filmlerin başrolünde arabalar var! İşte en iyi araba filmleri

Amerikan sinemasının demirbaşı: Tom Hanks!

Amerikan sinemasının demirbaşı: Tom Hanks!

İlginizi Çekebilir

Rüyada doktor görmek ne anlama gelir?

Rüyada doktor görmek ne anlama gelir?

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmden ilk fragman geldi

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan filmden ilk fragman geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hızlı ve Öfkeli 9’un ilk fragmanı yayınlandı

Aksiyonun böylesi görülmedi... İşte ilk fragman!

Sabit Kanca: Son Soru filminden afiş geldi

Sabit Kanca: Son Soru filminden afiş geldi

Harika vakit geçireceğiniz en güzel aile filmleri

Harika vakit geçireceğiniz en güzel aile filmleri

En iyi animasyon filmleri! Son yıllarda öne çıkan animasyon filmler

7’den 70’e herkesin sevdiği animasyon filmlerin en iyileri burada…

Joker filmleri ve Joker oyuncuları

En sevilen kötü: Joker… Geçmişten günümüze Joker oyuncuları

Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris filminden ilk fragman geldi

Tomris filminden gösterişli fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.