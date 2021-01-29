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Blackpink’ten Rose’ın ilk solo albümü çıkıyor! 31 Ocak’ta çıkacak şarkının klibinden ilk görüntüler yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün 29.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Blackpink’ten Rose’ın ilk solo albümü çıkıyor! 31 Ocak’ta çıkacak şarkının klibinden ilk görüntüler yayınlandı

Dünyanın en popüler K-pop grupları arasında yer alan Blackpink, 31 Ocak 2021 Pazar günü “The Show” adını verdikleri çevrimiçi konserle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle karantina yapan hayranlarına seslenecek olan gruptan Rose’un sevenlerine bir de sürprizi olacak. 31 Ocak’taki konserde yeni şarkısını seslendirecek Rose’un klibinden ilk görüntüler geldi.

İlk olarak 27 Aralık’ta çevrimiçi konser planları yapan Blackpink grubu, Güney Kore’deki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle organizasyonu ertelemek zorunda kalmıştı. Aradan aylar geçtikten sonra planlanan şovun 31 Ocak Pazar günü saat 21:00’da Pasifik’ten canlı yayınlanacağı duyuruldu. Canlı yayının Blackpink grubunun Youtube kanalından izlenebileceği de hatırlatıldı. Dijital olarak sevenleriyle hasret giderecek gruptan Rose, bu konserde ilk kez tek başına şarkı söyleyecek. Açıklamalardan sonra heyecanlanan Blackpink hayranları Rose'in yeni şarkısını merakla beklemeye başladı.

rose kapka

"The Show" adlı dijital etkinlik sırasında Rose, yakında çıkacak olan şarkısını da ilk kez seslendirecek. Rose, Jennie'nin 2018'de hit single'ı “Solo” yu yayınladıktan sonra bağımsız bir proje yürüten ikinci Blackpink üyesi olarak dikkatleri çekti. Şarkısının çalışmalarını tamamlayan Rose sevenleri için klibinden ilk görüntüleri yayınlamayı da ihmal etmedi. Rose'in klip tanıtımı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı.

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