Blake Lively Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açtı! Seks sahneleri iddiası...

Blake Lively, 'It Ends With Us' filminin yönetmeni ve yardımcı oyuncusu Justin Baldoni'yi cinsel taciz ve itibarını zedeleme suçlamalarıyla hedef aldı. Ancak Baldoni'nin ekibi, iddiaların itibarını düzeltmek için yapılan asılsız bir girişim olduğunu söyleyerek karşılık verdi.

Filmin başrol oyuncuları arasındaki anlaşmazlık söylentileri, filmin basın turu sırasında ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak Lively, Baldoni ile çekimlere başlamadan önce de ona karşı temkinliydi. Hukuki şikayetinde, Baldoni'nin filme 'gereksiz' çıplaklık ve seks sahneleri eklemeye çalıştıkları için aralarındaki çatışmaların başladığını iddia ediyor.

TOPLANTIYA EŞİ DE KATILDI

Blake Lively'nin şikâyetine göre; çekimler sırasında işler o kadar kötüye gitti ki, düşmanca bir çalışma ortamı iddialarını ele almak için herkesin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Blake'in eşi Ryan Reynolds da bu toplantıya katılanlar arasındaydı.

Blake Lively, çekimler sırasında yaşanan olumsuz çalışma ortamı nedeniyle Baldoni'nin davranışlarına karşı bir dizi talepte bulundu. Bu talepler arasında, Blake’e kadınların çıplak resim ve videolarının gösterilmemesi, Baldoni’nin pornografi bağımlılığı iddialarının gündeme getirilmemesi, cinsel fetihlerin tartışılmaması ve oyuncu kadrosu ile ekibin genital organlarının konuşulmaması yer aldı. Ayrıca, Lively, senaryoya eklenen cinsel sahnelerin projeye dahil edilmemesini talep etti.

Bu taleplerin stüdyo tarafından kabul edildiğini ve onaylandığını ancak pazarlama konusunda büyük bir çatışma yaşandığını iddia ediyor. Blake Lively, pazarlama planına göre karakterinin direncine dair daha olumlu bir tanıtım yapılmasını isterken, Justin Baldoni odak noktasının aile içi şiddet üzerine olması gerektiğini savundu ve planın dışına çıkarak senaryoyu değiştirdi.



Blake Lively, Baldoni ve ekibinin daha sonra onun itibarını "yok etmek" amacıyla bir "sosyal manipülasyon" kampanyası başlattığını öne sürdü. Baldoni'nin halkla ilişkiler danışmanının stüdyo halkla ilişkiler danışmanına gönderdiği mesajlar yer alıyor. Mesajda, Justin Baldoni'nin; "Blake Lively'nin gömülmesini istediği" ve "Onu yok edeceğimizi yazamayız" dediği belirtiliyor.