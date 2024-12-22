MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Blake Lively Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açtı! Seks sahneleri iddiası...

Blake Lively Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açtı! Seks sahneleri iddiası...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 09:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively, 'It Ends With Us' filminin yönetmeni ve yardımcı oyuncusu Justin Baldoni'yi cinsel taciz ve itibarini zedeleme iddiasıyla suçladı. Oyuncu cinsel taciz davasında Baldoni'nin filme gereksiz seks sahneleri eklemeye çalıştığını da söyledi.

Blake Lively Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açtı! Seks sahneleri iddiası...

Blake Lively, 'It Ends With Us' filminin yönetmeni ve yardımcı oyuncusu Justin Baldoni'yi cinsel taciz ve itibarını zedeleme suçlamalarıyla hedef aldı. Ancak Baldoni'nin ekibi, iddiaların itibarını düzeltmek için yapılan asılsız bir girişim olduğunu söyleyerek karşılık verdi.

Filmin başrol oyuncuları arasındaki anlaşmazlık söylentileri, filmin basın turu sırasında ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak Lively, Baldoni ile çekimlere başlamadan önce de ona karşı temkinliydi. Hukuki şikayetinde, Baldoni'nin filme 'gereksiz' çıplaklık ve seks sahneleri eklemeye çalıştıkları için aralarındaki çatışmaların başladığını iddia ediyor.

TOPLANTIYA EŞİ DE KATILDI

Blake Lively'nin şikâyetine göre; çekimler sırasında işler o kadar kötüye gitti ki, düşmanca bir çalışma ortamı iddialarını ele almak için herkesin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Blake'in eşi Ryan Reynolds da bu toplantıya katılanlar arasındaydı.

Ekran görüntüsü 2024-12-22 093942

Blake Lively, çekimler sırasında yaşanan olumsuz çalışma ortamı nedeniyle Baldoni'nin davranışlarına karşı bir dizi talepte bulundu. Bu talepler arasında, Blake’e kadınların çıplak resim ve videolarının gösterilmemesi, Baldoni’nin pornografi bağımlılığı iddialarının gündeme getirilmemesi, cinsel fetihlerin tartışılmaması ve oyuncu kadrosu ile ekibin genital organlarının konuşulmaması yer aldı. Ayrıca, Lively, senaryoya eklenen cinsel sahnelerin projeye dahil edilmemesini talep etti.

Ekran görüntüsü 2024-12-22 093728

Bu taleplerin stüdyo tarafından kabul edildiğini ve onaylandığını ancak pazarlama konusunda büyük bir çatışma yaşandığını iddia ediyor. Blake Lively, pazarlama planına göre karakterinin direncine dair daha olumlu bir tanıtım yapılmasını isterken, Justin Baldoni odak noktasının aile içi şiddet üzerine olması gerektiğini savundu ve planın dışına çıkarak senaryoyu değiştirdi.

8b2399b7-d039-49de-9cca-69f6607b9c95
Blake Lively, Baldoni ve ekibinin daha sonra onun itibarını "yok etmek" amacıyla bir "sosyal manipülasyon" kampanyası başlattığını öne sürdü. Baldoni'nin halkla ilişkiler danışmanının stüdyo halkla ilişkiler danışmanına gönderdiği mesajlar yer alıyor. Mesajda, Justin Baldoni'nin; "Blake Lively'nin gömülmesini istediği" ve "Onu yok edeceğimizi yazamayız" dediği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Blake Lively
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

Hem polis aracına çarptı hem kavga çıkardı! Yakınları suçluyu kaçırdı: 4 polis yaralı, çok sayıda gözaltı

Hem polis aracına çarptı hem kavga çıkardı! Yakınları suçluyu kaçırdı: 4 polis yaralı, çok sayıda gözaltı

Uzun kuyruklar oluştu, fiyatı duyan akın etti! Açılış kaosa döndü

Uzun kuyruklar oluştu, fiyatı duyan akın etti! Açılış kaosa döndü

SMA'lı İkbal için yardım kampanyası yapılmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu... İkbal'in babası intihar etti

SMA'lı İkbal için yardım kampanyası yapılmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu... İkbal'in babası intihar etti

Cinsel gücü artırıcı ilaç diye piyasaya bakın ne sürdü! 300 binden fazla ilaç ele geçirildi

Cinsel gücü artırıcı ilaç diye piyasaya bakın ne sürdü! 300 binden fazla ilaç ele geçirildi

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Fransız kulübünü satın aldı!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Fransız kulübünü satın aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.