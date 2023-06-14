Blog nedir, nasıl oluşturulur? Blog nasıl yazılır, blog yazarı nasıl olunur?

Bir blog oluşturarak yazılarını okuyuculara ulaştırmak isteyen bireyler, bu süreçte hangi adımları takip etmeleri gerektiğini sıklıkla araştırır. Çünkü bloglar, ortaya çıktığı dönemden itibaren gelişerek yalnızca günlük olarak nitelendirilen platformlar olmaktan çıkmıştır. Kurumsal, kişisel, profesyonel gibi blog türleri; felsefe, kurumsal marka, eğitim veya sinema gibi pek çok alanda içerik oluşturulmasını mümkün kılar. "Blog nasıl yazılır örnekleri var mı?" sorusuna yanıt olan açıklamalar ise hangi konularda içerik oluşturulabildiği ve hedef kitleye nasıl ulaşılabildiği hakkında fikir edinilmesini sağlar.

Blog nedir?

İngilizce kökenli olan web ile log sözcüklerinin birleşiminden oluşan blog kelimesi, Türkçeye ağ günlüğü ve günce olarak çevrilmiştir. Bu nedenle bloglar ilk ortaya çıktığı zamanlarda özellikle internet üzerinde kaydı tutulan günlükler olarak nitelendirilmiştir. Düzenli olarak güncellenen bloglar, okuyuculara belli başlı konularda fikir sunmasıyla ön plana çıkar. Dolayısıyla günümüzde forum gibi görev görmeye başladığı söylenebilen blog içerikleri, güncelden eskiye doğru sıralanan yorumlarla desteklenir. Bu bağlamda blog içeriklerine yapılan yorumların önemli bir dinamik olarak ele alındığı da söylenmelidir. Çünkü teknik bilgilerle oluşturulması zorunlu olmayan blog içeriklerine gelen yorumlar, yazar ile okuyucular arasında sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturur.

Blog nasıl oluşturulur?

Çeşitli konularda teknik bilgi gerektirmeden güncel içerikler oluşturmak isteyen kişiler blog açabilir. Ancak bu içeriklerin hangi konularda ve nasıl yazılabildiğinden önce blog oluşturma aşamalarına değinilmelidir. Bu sayede blog oluşturmaya nereden başlanacağı anlaşılır kılınacaktır. Blog oluşturmak için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir;

İlk olarak blog konusunun ya da türünün belirlenmesi gerekir.

Blog oluşturmak için WordPress gibi ücretli veya ücretsiz olan platformlar incelemeli ve seçim yapılmalıdır.

Süreç için gerekli olan maliyet hesaplanmalı ve bütçeye uygun olan seçimlere göre bir blog harcaması planı yapılmalıdır.

Blog türü göz önünde bulundurularak hosting (barındırma hizmeti) ve domain (alan adı) satın alınmalıdır.

Uygun görülen bir blog şablonu seçilmeli veya özelleştirme yapılmalıdır.

Blog tasarımı yapıldıktan sonra içerik yükleme paneli incelenerek ilk yazının yüklenmesi mümkündür.

İlk blog yazısı yüklendikten sonra SEO araçları kullanılarak site trafiği takip edilmelidir.

Blog nasıl yazılır?

Pek çok konu üzerine blog yazısı oluşturmak mümkündür. Ancak ilk defa blog yazısı oluşturacak olan bireyler, hedef kitleye ulaşabilmek için hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiğini araştırır. Bu doğrultuda "İlgi çekici bir blog yazmak istiyorum." diyenlere aşağıda sıralanan hususları dikkate almaları önerilebilir;

Blog yazıları belli başlı konular üzerine fikir belirtmek için yazıldığından ötürü ilgi duyulan konuların belirlenmesi gerekir.

Mevcut blog yazısı örneklerine göz atıldığı takdirde etkileyici bir içerik oluşturmak için ne gibi ifadelerin kullanılması gerektiği keşfedilebilir.

İçerik oluşturulurken yazıya okuyucunun gözüyle de bakılmalıdır.

Blog yazısına okuyucu çekmek için dikkat çekici başlıklara, giriş paragraflarına ve "call to action" yani harekete geçirici ifadelere yer verilmelidir.

Oluşturulan blog yazılarında anlam bütünlüğünün sağlanması ve özgün ifadelere yer verilmesi mühimdir.

Okuyucunun sıkılmaması için yazılara sözcük sayısı sınırı getirilmeli ve hedef kitleye ulaşmak için SEO uyumlu içerikler oluşturulmalıdır.

Blog yazılarında yazım ve imla kurallarına dikkat edilmeli, oluşturulan içeriğin sosyal olgularla desteklenmesine özen gösterilmelidir.

Oluşturulan içerikler düzenli olarak güncellenmeli ve blog yazılarının farklı platformlar üzerinden tanıtımı yapılmalıdır.

Blog yazarı nasıl olunur?

Başarılı bir blog yazarı olmak isteyenler, bu içeriklerin temel özelliklerini keşfetmelidir. Ayrıca "İyi bir blog nasıl yazılır?" sorusuna yanıt olan hususlar, bu alanda içerik üretmeyi planlayan kişiler için yol göstericidir. Çünkü bir blog yazarının oluşturduğu içeriğe okuyucunun gözünden bakmayı bilmesi ve bir yandan da SEO araçlarına hakim olması mühimdir. Bu sayede hem hedef kitleye ulaşmak kolaylaşır hem de oluşturulan içerikler geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşturulabilir. Yine farklı konular hakkında bilgi sahibi olarak fikir üretebilmek oldukça önemlidir. Böylelikle çeşitli konularda blog yazılması ve zengin bir platform oluşturulması mümkün hale gelir. Blog yazarı olmak için tercih edilebilen seçenekler ise kısaca şu şekilde sıralanabilir;

Çeşitli blog kurma platformları incelenerek özel bir site oluşturulabilir.

Mevcut bir blog sitesinde yazar olmak için başvuru yapılarak deneyim kazanılabilir.

Blog yazarlığı üzerine eğitim alınarak bu alanda daha donanımlı bir şekilde çalışılabilir.

Ne hakkında blog yazılır?

Pek çok konuda blog yazısı oluşturmak mümkündür. Ancak blog konularının çeşitlerine değinmeden önce platformun türünün ne olacağına dikkat çekmek gerekir. Yani bu yazıların hangi konular hakkında oluşturulabileceğinin daha iyi bir şekilde anlaşılması amacıyla ilk olarak blog türleri sıralanmalıdır. Bu alanda içerik oluşturmayı planlayan bireyler için açıklanması gereken blog türleri aşağıdaki gibidir;

Profesyonel Blog: Kişinin belli bir alanda uzmanlığı varsa bu kapsamda kılavuz niteliğindeki yazılar hazırlamasını içerir.

Kişinin belli bir alanda uzmanlığı varsa bu kapsamda kılavuz niteliğindeki yazılar hazırlamasını içerir. Kişisel Blog: Genelde günlük olarak nitelendirilen bu blog türü, düzenli bir şekilde çeşitli konular hakkında fikir sunulan yazıların hedef kitleye ulaştırılmasını sağlar.

Genelde günlük olarak nitelendirilen bu blog türü, düzenli bir şekilde çeşitli konular hakkında fikir sunulan yazıların hedef kitleye ulaştırılmasını sağlar. Kurumsal Blog: Marka değerini desteklemek amacıyla şirket gibi büyük yapılar için oluşturulan yazıların paylaşıldığı bloglardır.

Marka değerini desteklemek amacıyla şirket gibi büyük yapılar için oluşturulan yazıların paylaşıldığı bloglardır. Kolektif Blog: Çeşitli konular üzerine ilgi çekici içeriklerin oluşturulduğu, birden fazla kişinin yazarlık yaptığı blog türüdür.

Temasal Blog: Müzik, kitap, sinema, seyahat ve yemek gibi spesifik temaları içeren yazıların hedef kitleyle buluşturulduğu bloglardır.

Blog konuları neler olabilir?

Etkileyici blog yazılarını okuyucuya ulaştırmak isteyen bir kişi, hangi konular üzerine içerik oluşturabileceğini merak eder. Blog türleri göz önünde bulundurulduğu zaman ise bu içeriklerin herhangi bir konu hakkında yazılabildiği görülür. Felsefe, sanat, din, bilim, spor, eğitim ya da kişisel gelişim gibi alanlara yönelik bloglar oluşturulabilir. Blog yazarlarının içeriklerini oluştururken tercih edebildiği konular aşağıdaki gibi sıralanabilir;