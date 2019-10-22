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BluTv CEO'sundan Behzat Ç. açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 22.10.2019 16:01 | Son Güncelleme

6 Yıl aranın ardından yeniden ekranlara dönen Behzat Ç. dizisi için flaş bir iddia ortaya atıldı. BluTv CEO'su anında yalanladı.

BluTv CEO'sundan Behzat Ç. açıklaması

Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisi, 6 yılın ardından yeniden dijital dizi ve fim izleme platformu olan BluTv'de ekrana gelerek hayranlarını sevindirmişti ki ikinci sezonu merakla beklenen dizi için üzücü bir haber geldi.

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Aradan geçen yılların ardından BluTv'de ilk sezonu 8 bölüm şeklinde yayınlanan Behzat Ç. dizisinin ikinci sezonu için BluTv, dizinin ikinci sezonda 45 dakika yerine 60 dakikaya çıkarılacağı ve yeni sezonda çekimlerinin yakında başlayacağını duyurmuştu.
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Hatta iddialara göre, eski sezonlarda yer alan Harun karakterine hayat veren Fatih Artman'ın da diziye geri döneceği konuşuluyordu.

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İddialara göre, Behzat Ç., ikinci sezon için yapım öncesi aşamasındayken iptal olduğu söylendi. Hatta Dizide Behzat’ın ağabeyi Şevket’e hayat veren Ege Aydan, Instagram hesabındaki bir gönderisine yapılan yoruma yanıt verdi. Aydan, yeni sezonun vaktini soran bir takipçisine, "Proje durdu ne yazık ki anlaşamadılar" şeklinde yanıt verdi. Aydan, yorumunu kısa süre sonra sildi.

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Maddi konularda anlaşamadığı söylenen BluTv'nin CEO'su Aydın Doğan, iddiaları yalanladı.

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BluTV CEO'su Aydın Doğan, "Bu haber yanlış sona erdiği yok. Keşke bize ulaşsanız reis bu tür haberler yapmadan" dedi.
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