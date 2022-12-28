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Bob Marley’in torunundan kötü haber!

28.12.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bob Marley’in torunu 31 yaşında öldü! Jamaikalı-Amerikalı reggae sanatçısı Joseph Mersa Marley, bir araçta tepkisiz halde bulunduktan sonra hayatını kaybetti.

Bob Marley’in torunundan kötü haber!

Jamaikalı-Amerikalı reggae sanatçısı Joseph Mersa Marley 31 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen Salı günü Amerika Birleşik Devletleri’nde bir araçta tepkisiz bir şekilde bulundu.

ASTIM HASTASIYDI

Sahne adı Jo Mersa olan sanatçının hayatı boyunca astım hastası olduğu bildirildi ve Florida radyo istasyonu WZPP, astım krizi nedeniyle öldüğünü iddia etti.

Mersa Marley ikonik reggae müzisyeni Bob Marley’in torunu ve Stephen Marley’in oğludur.

Bob, 1981 yılında 36 yaşındayken trajik bir şekilde kanserden ölmüştür ve yaygın olarak reggae müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Merhum yıldızın yedi farklı eşinden 11 çocuğu olmuştur.

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Bob Marley yaşında

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