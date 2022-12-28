Bob Marley’in torunundan kötü haber!

Jamaikalı-Amerikalı reggae sanatçısı Joseph Mersa Marley 31 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen Salı günü Amerika Birleşik Devletleri’nde bir araçta tepkisiz bir şekilde bulundu.

ASTIM HASTASIYDI

Sahne adı Jo Mersa olan sanatçının hayatı boyunca astım hastası olduğu bildirildi ve Florida radyo istasyonu WZPP, astım krizi nedeniyle öldüğünü iddia etti.

Mersa Marley ikonik reggae müzisyeni Bob Marley’in torunu ve Stephen Marley’in oğludur.

Bob, 1981 yılında 36 yaşındayken trajik bir şekilde kanserden ölmüştür ve yaygın olarak reggae müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Merhum yıldızın yedi farklı eşinden 11 çocuğu olmuştur.

