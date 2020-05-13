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Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'geçmiş olsun' telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 02:20 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, böbrek nakli oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ferdi Tayfur'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'geçmiş olsun' telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli ve Tayfur, telefonda bir süre sohbet etti. Tayfur'un MHP liderinin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği de biliniyor.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da özel bir hastanede böbrek nakli oldu. Oğlunun böbreğinin nakledildiği Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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