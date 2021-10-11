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Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.10.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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