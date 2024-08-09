Bodrum çıkışıyla gündemdeydi... Yeliz Yeşilmen ödediği hesapları 'inanamadım' diyerek tek tek saydı! 'Su 500 TL, makarna 2.500 TL'

MYNET- Ünlü tatil yerlerinin başında gelen Bodrum sene başından beri gündemde. Fahiş fiyatların uygulandığı Bodrum'da mekanların boş kaldığı ancak ünlü isimlerin oraya gitmekten vazgeçmediği sürekli konuşuluyor.

Bodrum'daki fiyat tartışmalarına ise son noktayı yaz kış orada yaşayan Yeliz Yeşilmen koydu. 'Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil' diyen Yeşilmen katıldığı programda 'Bodrum pahalı bir yer. Orada yaşamak da pahalı. Domatesi bile farklı alıyoruz marketten bahsediyorum. Bütün marketler zincirinden. Sen burada domatesi 60 TL'ye alıyorsan ben 80 TL'ye alıyorum. Niye Bodrum'da yaşıyorum diye. Bodrum'da durumu olmayan biri asla yaşayamaz. Kiralar zaten 25 bin TL'den başlıyor.' diye konuştu.

ÖDEDİĞİ HESAPLARI TEK TEK SAYDI

Fiyatların Bodrum'da yaz kış aynı olduğunu söyleyen Yeşilmen 'Ben arkadaşlarımla locada bir makarnayı kızımla 2.500 TL'ye yedim. Bir makarna... Hiç de iyi değildi. Locada 5-6 kişi vardık 253 bin TL hesap ödendi.

Türkbükü'ndeki kulüpte bir adisyon geldi inanamadım 500 bin TL yazıyordu. Su 500 TL'ydi. Bodrum'da dönen rakamlar böyle.' ifadelerini kullanıldı.

'EV ALIRSINIZ...'

Pınar Kerimoğlu ise Yeşilmen'in söylediği bu rakamlar karşısında kendini tutamadı ve 'biraz daha yemeyin içmeyin ev alırsınız o paralara hayrına' yorumunu yaptı.