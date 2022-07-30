MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur isyan etti! "Bu nedir baba?"

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur isyan etti! "Bu nedir baba?"

30.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve ilk konseriyle adından söz ettiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından Bodrum'daki pahalılığa isyan etti. Gittiği restoran balık tabağının 615 TL olduğunu gören Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu nedir baba" diyerek tepki gösterdi.

Bodrum'da gittiği restorandaki fiyatları gören Merve Boluğur isyan etti! "Bu nedir baba?"

Çıkardığı 'Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, özel hayatı ve ilk konseriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk konserini veren Boluğur, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Artan fiyatları gören oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti.

bodrum-da-gittigi-restorandaki-fiyatlari-goren-15123247_7636_m

"BU NEDİR BABA?"

Aranjör sevgilisi Mert Aydın ile tatilin tadını çıkaran Boluğur, gittiği restorandaki fiyatları görünce sessiz kalamadı. 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından menüdeki 615 TL'lik deniz mahsulleri tabağını gören Boluğur, "Sahne yapayım ben. Bu nedir baba abo" diyerek tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Latif Doğan’ın annesi Ayşe Doğan son yolculuğuna uğurlandıLatif Doğan’ın annesi Ayşe Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!Son dakika: Ünlü sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Yeni dizide de çok cesurAteşli sahneleri çok konuşulmuştu! Yeni dizide de çok cesur
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'

Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

İlginizi Çekebilir

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Gergin veya stres altındaysanız tuvalete koşun

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.