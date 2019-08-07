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Bodrum'da Zülfü Livaneli rüzgarı esti!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.08.2019 00:58 | Son Güncelleme

Temmuz ayında Bodrum seyircisiyle buluşup, büyük beğeni toplayan Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat, yoğun istek üzerine yeniden Antik Tiyatro'daydı. Bodrum, ilk konserde olduğu gibi 'Sevdalım Hayat'a yine akın etti.

Bodrum'da Zülfü Livaneli rüzgarı esti!

Rüzgarın şiddetini yer yer artırdığı konser gecesinde Zülfü Livaneli, " Eskiden beri haberlerde hep yazılırdı Livaneli rüzgarı diye. Bu akşam burada bunun ne demek olduğunu anladım. Bu kez gerçekten Bodrum'da Livaneli rüzgarı esiyor" diyerek konukları güldürdü.

Bodrum'da ikinci kez sahne alan Sevdalım Hayat ekibine bu kez yeni bir solist de eşlik etti. Ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen'in yönettiği Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos ile Zeynep Halvaşi'ye başarılı sopranolarımızdan Görkem Ezgi Yıldırım'da katıldı. Sanatçı, Sevdalım Hayat ekibi ile birlikte Livaneli şarkıları söyleyecek.

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ALMANYA'DAN GELEN GENÇ YETENEK ALİ İNSAN HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Almanya'da yaşayan ve aldığı Mozart Ödülü ile dikkatleri üzerine çeken yetenekli genç Ali İnsan'da Zülfü Livaneli'nin özel davetlisi olarak Bodrum'daydı. Sosyal medya hesabındaki Zülfü Livaneli'nin 'Güneş Topla Benim İçin' adlı eserini keman çalarak söylediği paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Ali İnsan, Livaneli'nin davetlisi olarak sahneye çıktı ve performansıyla herkesi büyüledi.

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'SEVDALIM HAYAT' YOĞUN İSTEK ÜZERİNE YENİDEN ANTİK TİYATRO'DA OLACAK

Antik Tiyatro'da yine büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan, Rengim Gökmen ve orkestrasının her bir nota ile seyirciye muhteşem anlar yaşattığı Sevdalım Hayat, yoğun istek üzerine 23 Ağustos'ta yeniden Bodrumlularla buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zülfü Livaneli Bodrum

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