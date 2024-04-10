Bodrum'daki fiyatlar yine gündemde! Işın Karaca otopark ücretine isyan etti

Bodrum’da bayramla birlikte sezon açıldı, tatilci akınına uğrayan tatil beldesinde fiyatlar yine gündem oldu.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz "Bodrum’da lahmacun-ayran bu yaz 900 TL. Geçen yaz 450 TL’ydi" paylaşımıyla dikkat çekti.

Bu fiyatlar yeniden tartışılmaya başlamışken Işın Karaca da kendini tutamadı. "Bodrum marina otoparkından arabayı 90 dakika bıraktık" diyen şarkıcı 320 TL ödediklerini söyledi.

Bir takipçi ise Işın Karaca'ya "Kapıda fiyat yazıyor" deyince Karaca ise "Verdiğim parayı ben biliyorum herhalde!!!" diyerek çıkıştı.





