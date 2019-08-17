Bodrum Sıla'ya doymuyor

Bodrum sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği Sıla, konser boyunca keyifli ve enerjik halleriyle seyircisini mest etti.

NAZAR DEĞDİ

Sahneye çıktıktan sonra seyircisiyle sohbet eden Sıla, “Aslında bu akşam için giymeyi planladığım başka bir elbise vardı ancak kuliste üzerine yağ döküldü. Ne diyelim böyle çıksın nazarlar da gecemiz şahane geçsin” diyerek konserine başladı.

Hemen her konserinde dinleyicilerinin sevgi gösterilerinde bulunduğu Sıla’ya Bodrum konserinde küçük bir çocuk bağırarak tezahüratlarda bulundu. Son zamanlarda konserlerinde çocuk hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Sıla, “Son zamanlarda çocuklar beni izlemeye geliyor hep bu benim çok hoşuma gidiyor. Çocuklar bana çok iyi geliyor” diyerek minik hayranlarını sevindirdi.

BODRUM VE ZEYBEK

Sezen Aksu’nun yazdığı yeni şarkısı ‘Zeybek’ te dinleyicileri tarafından kısa sürede sevilen Sıla’ya daha önceki Bodrum konserlerinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Şarkı ve zeybek performansı Antik Tiyatro’yu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Seyircisinin yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleşen konserde, Sıla da gece boyunca konuklarıyla sohbet etti.

