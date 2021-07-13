YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

13.07.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Konacık Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde, yakınında iş yerlerinin de bulunduğu makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgar ve kuru otların tutuşmasının etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, önce çevredekiler hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekipler, bir iş yerine ait açık alandaki kerestelerin tutuşması ve zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Alevler iş yerlerine ulaşmadan ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yanan alanda başlatılan soğutma çalışmalarına Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri de destek verdi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Güneri, yangının yol kenarında başladığını söyledi.

Yangının, söndürülmeden atılan izmaritten çıktığını düşündüklerini ifade eden Güneri, "Alevler iş yerimizin yakına ulaştı. Daha önce de bölgede çıkan yangınlar nedeniyle sıkıntı yaşadık." diye konuştu.

Songül Yıldırım da evlerinden dumanı görüp ailesiyle bölgeye geldiklerini belirtti.

Alevlerin kısa sürede yayıldığını dile getiren Yıldırım, "Evimiz buraya yakın olduğu için korktuk." dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yanan alanda inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyorİnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandıMuğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:08
Sabah
05:50
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:10

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.