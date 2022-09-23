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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

23.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba polis uygulama noktasında yaptıkları çalışmada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan adli aramada, iki parça halinde 305 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler tarafından araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Muğla Bodrum uyuşturucu uygulama

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