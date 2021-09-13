Boğaç Aksoy 21 gün hastanede yatacak! "'Beni iyileştirdin anne' dediğimde..."

Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy lenfoma kanseri tedavisine devam ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, moralini yüksek tutuyor. Sağlık durumu hakkında sık sık sevenlerine bilgi veren Aksoy, tedavide son aşamaya geçildiğini duyurdu.

21 gün hastanede yatacağını söyleyen yakışıklı oyuncu son durumu hakkında bilgi verdi.

Instagram sayfasından açıklama yapan Aksoy şunları söyledi:

Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım 'beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu... İlk günden bugüne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı. Ancak T hücreli non hodgkin olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah’ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler saygılar herkese...

