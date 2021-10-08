Boğaç Aksoy'dan haber var: Kök hücre tedavisine başlıyorum

Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoy bir süre kemoterapi aldı. Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu kök hücre tedavisine başlıyor.

Boğaç Aksoy, yaşayacağı süreci sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı, kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara da moral verdi.

"Kök hücre tedavisine az kaldı. Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam."

