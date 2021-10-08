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Boğaç Aksoy'dan haber var: Kök hücre tedavisine başlıyorum

08.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, mayıs ayında lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Aksoy sağlık durumuyla ilgili son bilgileri verdi.

Boğaç Aksoy'dan haber var: Kök hücre tedavisine başlıyorum

Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoy bir süre kemoterapi aldı. Arka Sokaklar'ın yakışıklı oyuncusu kök hücre tedavisine başlıyor.

Boğaç Aksoy, yaşayacağı süreci sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı, kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara da moral verdi.

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"Kök hücre tedavisine az kaldı. Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsam da daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam."

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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