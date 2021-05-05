Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy'un sağlık durumu nasıl? Lenfoma nedir ve belirtileri nelerdir?

Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım.” Dedi. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Boğaç Aksoy'un ise sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Arka Sokaklar dizisinde rol alan genç oyuncu Boğaç Aksoy, lenfomaya yakalandığını duyurdu.

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin…" yazdı.

Boğaç Aksoy kimdir? Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır.

Oyunculuk öncesi ışıkçı olarak çalışmış ve sahne tozu yuttuğunu belirtmiş çok iyi çalışarak buralara geldiğini açıklamıştır. 2012 yılında modellik yarışmasının ardından Arko Men Duş Jeli reklam filminde oynamıştır.

Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı.

2012 senesinde Best Model Yarışmasına dahil olan yakışıklı oyuncu yarışmada Türkiye 3.lüğü elde etmiştir.

Özellikle Çılgın Dersane Üniversitede adlı dizide Cenker karakteri ile tanınan Boğaç Aksoy günümüzde Arka Sokaklar dizisinde Polis Volkan karakterini canlandırmaktadır.

Lenfoma nedir? Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipidir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malign lenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalır. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır.

Lenfoma belirtileri nelerdir? Boyun, Göğsün üst bölgesi, Koltuk altları, Mide ve Kasık ağrıları. Hastalığın erken evredeki bulgularının seçici olmaması nedeniyle lenfoma tanısı bazen gözden kaçabilir. Bu aşamada birçok belirti ve bulgu lenf nodu büyümesine eşlik edebilir: