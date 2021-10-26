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Boğaç Aksoy, öldü haberlerine isyan etti: Çok yanlış

26.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hakkında çıkan “öldü” haberlerine isyan etti.

Boğaç Aksoy, öldü haberlerine isyan etti: Çok yanlış

Fenomen dizi Arka Sokaklar’da Volkan Komiser rolüyle tanınan genç oyucu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapi gören oyuncunun tedavisi, koronavirüse yakalandığı için yarım kalsa da koronavirüsü atlatır atlatmaz kök hücre tedavisine devam edecek.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve tedavisiyle ilgili süreçleri takipçileriyle paylaşan Boğaç Aksoy, hakkında çıkan öldü iddialarına isyan etti. Sosyal medyada öldüğüne dair çıkan haberleri yalanlayan Boğaç Aksoy, “Arkadaşım böyle şeyler yazmayın yanlış böyle yazılar çok şükür ben gayet iyiyim bir gazete de haber geçmiş aile dostlarımız ailemizi arıyorlar telaş etmişler lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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