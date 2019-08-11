Boğazköy Barajı'nda kıyıya vuran ölü balıklar tedirgin etti

İnegöl'deki Boğazköy Barajı'na, sabah saatlerinde, balık tutmak için gelenler, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü. Durumun belediyeye bildirilmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri, baraj suyundan ve ölü balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi. Balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan Hasan Mete, "Binlerce balık ölüsü karaya vurdu. Balık ölümlerinin kimyasal zehirlenme olduğunu düşünüyoruz. Arıtma tesisinde sözde insan çalışıyor ama gelen bakan yok. Burada insanlar balık tutuyor. Arıtma tesisini iyileştirsinler ya da komple kapatsınlar barajı'' dedi. Barajın bulunduğu Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip ise, ''Bu bölgeye kurban kesmeye geldik. Gördüğümüz manzara ortada, bölgeye her mahalleden vatandaş gelip balık tutuyor. Bu balıklar yeniyor, insanlar zehirlenecek. Bu durum arıtmadan kaynaklı mı yoksa kimyasal maddeler mi ? Yetkilerden bir çalışma yapmasını istiyoruz. Burada oldukça fazla balık ölüsü var, büyük ihtimalle kimyasal zehirlenme" diye konuştu.

