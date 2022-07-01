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Boğulan orangutanı kurtarmak için düşmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

01.07.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam'ın Phu Quoc Adası'ndaki Vinpearl Safari'de bir orangutan turistlerin attığı yiyeceği yakalamak için suya atladı. Suyun içinde bir anda panikleyen orangutan boğulmaya başladı. Hayvanın can çekiştiğini gören bir bakıcı hiç düşmeden suya atladı ve mucizevi bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Boğulan orangutanı kurtarmak için düşmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Vietnam’ın Phu Quoc Adası'ndaki Vinpearl Safari'de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yaklaşık 3 bin hayvanın yaşadığı doğal yaşam alanında bir orangutan turistlerin attığı yiyeceklere ulaşmak için göle atladı. Suyun içinde panikleyen ve bir anda hareket edemeyen hayvan boğulmak üzereyken hayvan bakıcılarından biri durumu fark etti. Orangutanın olduğu yere bir can simidi fırlattı ve suya atlayarak hayvanı kurtardı.

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KALP MASAJI YAPTI

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Hayvanı sudan çıkartarak karaya doğru sürükleyen bakıcı orangutanın hayata dönmesi için dakikalarca kalp masajı yaptı. Bir hayvanat bahçesi sözcüsü, ziyaretçilere özellikle izin verilmedikçe hayvanları beslememelerini tavsiye eden işaretler sergilediklerini, ancak birçok insanın uyarıları görmezden geldiğini ve ne olursa olsun onlara atıştırmalıklar sunduğunu söyledi. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada orangutanın hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam
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