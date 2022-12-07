YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Et Yemeği Tarifleri
  4. Bohça kebabı tarifi: Bohça kebabı nasıl yapılır?

Bohça kebabı tarifi: Bohça kebabı nasıl yapılır?

07.12.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kebap bir çok farklı çeşidiyle Türk mutfağının vazgeçilmez et yemeklerinden birisidir. Bohça kebabı şık sunumuyla sıkça tercih edilen yemeklerden birisidir. Temel olarak kuşbaşı et, bezelye, domates ve soğanla hazırlanan enfes lezzetli bohça kebabı tarifiyle akşam yemeklerinizi süsleyebilirsiniz.

Bohça kebabı tarifi: Bohça kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 90dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 250kal

Akşam yemeği için güzel ve farklı bir et yemeği yapmak istiyorsanız bohça kebabı tarifini deneyebilirsiniz. Sunumu ve lezzetiyle damaklarda taht kuracak bohça kebabı tarifimiz şu şekilde:

MALZEMELER

  • 1.5 su bardağı süt
  • 2 adet yumurta
  • 4-5 kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı kadar un
  • Tuz
  • 500 gr kuşbaşı et
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1-2 tane biber
  • 2 adet domates
  • 1 adet soğan
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber
  • 1.5 su bardağı sür
  • 1.5 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber
  • Kaşar peyniri

TARİF

  • Krep malzemelerini (süt, yumurta, sıvı yağ, un ve tuz) karıştırıp krep harcını hazırlayın.
  • Hazırladığınız krep harcını tavada önlü arkalı pişirin.
  • İç harcı için kuşbaşı etleri bir tencereye alın.
  • Et suyunu çekene kadar pişirin.
  • Etler suyunu çektikten sonra içerisine domates, biber, soğan ve bezelyeyi ekleyin.
  • Domates suyunu çekmeye yakın içerisine tuz, karabiber ve istediğiniz diğer baharatları ekleyin.
  • Et iç harcı piştikten sonra tencereyi ocaktan alın.
  • Krepi bir kâsenin içerisine yerleştirin.
  • Krepin ortasına 3 yemek kaşığı kadar iç harcı koyun.
  • İç harcı koyduğunuz krepi katlayarak kapayın.
  • Kapattığınız krepleri yağladığınız fırın tepsisine ters çevirerek yerleştirin.
  • Küçük bir tencerede tereyağını eritin ve üzerine 1 yemek kaşığı unu koyun.
  • Un kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Kavurduktan sonra yavaşça sütü ekleyip karıştırın.
  • Tuz, karabiber ve kaşar peynirleri de ekleyip biraz daha kaynatın.
  • Tepsiye yerleştirdiğiniz bohçaların üzerine 2 yemek kaşığı beşamel sosundan döküp yayın.
  • Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede beşamel sosu kızarana kadar pişirin.
  • Beşamel sosu kızardıktan sonra fırından alıp servis edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinim Mutfakta Antalya usulü yörük kebabı tarifiGelinim Mutfakta Antalya usulü yörük kebabı tarifi
Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyorZamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
kebap tarifi

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Estetik açıklaması! Şevval Sam'ın oğlu kırmış

Estetik açıklaması! Şevval Sam'ın oğlu kırmış

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Dünyanın en güzel kızıydı! Son haline yorum yağdı

Tel tel açılan yumuşacık pastane açması tarifi! Enfes lezzet

Tel tel açılan yumuşacık pastane açması tarifi! Enfes lezzet

Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi

Ne hastalık kalır ne yorgunluk: Esnaf lokantası usulü kelle paça tarifi

Gelinim Mutfakta Antalya usulü yörük kebabı tarifi

Gelinim Mutfakta Antalya usulü yörük kebabı tarifi

İlginizi Çekebilir

Komşuları için soyundular! Görünce gözlerine inanamadı

Komşuları için soyundular! Görünce gözlerine inanamadı

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.