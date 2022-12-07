Bohça kebabı tarifi: Bohça kebabı nasıl yapılır?

Kebap bir çok farklı çeşidiyle Türk mutfağının vazgeçilmez et yemeklerinden birisidir. Bohça kebabı şık sunumuyla sıkça tercih edilen yemeklerden birisidir. Temel olarak kuşbaşı et, bezelye, domates ve soğanla hazırlanan enfes lezzetli bohça kebabı tarifiyle akşam yemeklerinizi süsleyebilirsiniz.
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