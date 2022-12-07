Bohça kebabı tarifi: Bohça kebabı nasıl yapılır?

Akşam yemeği için güzel ve farklı bir et yemeği yapmak istiyorsanız bohça kebabı tarifini deneyebilirsiniz. Sunumu ve lezzetiyle damaklarda taht kuracak bohça kebabı tarifimiz şu şekilde:

MALZEMELER 1.5 su bardağı süt

2 adet yumurta

4-5 kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kadar un

Tuz

500 gr kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1-2 tane biber

2 adet domates

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

1.5 su bardağı sür

1.5 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Kaşar peyniri

TARİF Krep malzemelerini (süt, yumurta, sıvı yağ, un ve tuz) karıştırıp krep harcını hazırlayın.

Hazırladığınız krep harcını tavada önlü arkalı pişirin.

İç harcı için kuşbaşı etleri bir tencereye alın.

Et suyunu çekene kadar pişirin.

Etler suyunu çektikten sonra içerisine domates, biber, soğan ve bezelyeyi ekleyin.

Domates suyunu çekmeye yakın içerisine tuz, karabiber ve istediğiniz diğer baharatları ekleyin.

Et iç harcı piştikten sonra tencereyi ocaktan alın.

Krepi bir kâsenin içerisine yerleştirin.

Krepin ortasına 3 yemek kaşığı kadar iç harcı koyun.

İç harcı koyduğunuz krepi katlayarak kapayın.

Kapattığınız krepleri yağladığınız fırın tepsisine ters çevirerek yerleştirin.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin ve üzerine 1 yemek kaşığı unu koyun.

Un kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurduktan sonra yavaşça sütü ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber ve kaşar peynirleri de ekleyip biraz daha kaynatın.

Tepsiye yerleştirdiğiniz bohçaların üzerine 2 yemek kaşığı beşamel sosundan döküp yayın.

Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede beşamel sosu kızarana kadar pişirin.

Beşamel sosu kızardıktan sonra fırından alıp servis edebilirsiniz.



