Bolivya'da para taşıyan askeri uçak düştü! 15 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da, Merkez Bankası’nda basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı, El Alto Havalimanı’na iniş sırasında düştü. Kaza, yerleşim alanına yakın bir bölgede meydana geldi.

Bolivya'da para taşıyan askeri uçak düştü! 15 kişi hayatını kaybetti
Sedef Karatay Bingül

Bolivya’da, Merkez Bankası’ndan yeni basılan banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı El Alto Havalimanı’na iniş sırasında düştü.

Bolivya da para taşıyan askeri uçak düştü! 15 kişi hayatını kaybetti 1

NTV'nin haberine göre, Kazada en az 15 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Uçaktan saçılan paraları toplamaya çalışan sivillere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bolivya da para taşıyan askeri uçak düştü! 15 kişi hayatını kaybetti 2

KAZA NEDENİ: KÖTÜ HAVA KOŞULLARI

Yetkililer, C-130 tipi nakliye uçağının iniş sırasında pistten çıktığını ve kötü hava koşullarının kazada rol oynadığını açıkladı. Kazada en az 15 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Bolivya da para taşıyan askeri uçak düştü! 15 kişi hayatını kaybetti 3

CADDEYE DÜŞEN UÇAK VE ARAÇ HASARI

Uçak, pistten çıkmasının ardından yakındaki bir caddeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle cadde üzerinde bulunan birçok araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, enkaz temizliği ve güvenlik önlemleri için bölgeye polis ekiplerini yönlendirdi.

Anahtar Kelimeler:
uçak Güney Amerika para kaza
