Bolivya'da para taşıyan askeri uçak düştü! 15 kişi hayatını kaybetti

Bolivya’da, Merkez Bankası’ndan yeni basılan banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı El Alto Havalimanı’na iniş sırasında düştü.

NTV'nin haberine göre, Kazada en az 15 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Uçaktan saçılan paraları toplamaya çalışan sivillere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

KAZA NEDENİ: KÖTÜ HAVA KOŞULLARI

Yetkililer, C-130 tipi nakliye uçağının iniş sırasında pistten çıktığını ve kötü hava koşullarının kazada rol oynadığını açıkladı. Kazada en az 15 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

CADDEYE DÜŞEN UÇAK VE ARAÇ HASARI

Uçak, pistten çıkmasının ardından yakındaki bir caddeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle cadde üzerinde bulunan birçok araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, enkaz temizliği ve güvenlik önlemleri için bölgeye polis ekiplerini yönlendirdi.