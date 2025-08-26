Mynet Trend

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Bolu İl Müftüsü geçtiğimiz haftalarda gündem olan Diyanet'in miras ve kız çocuklarıyla ilgili yaptığı paylaşım sonrasında sosyal medyada linç edildi. Dinsizlikle suçlanan müftü, "Müslüman görünenler beni kafir saydı" diyerek hukuki olarak süreci takip edeceğini belirtti.

Ufuk Dağ

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet’in miras konusunda kız çocuklarına ayrımcılık yapan hutbesinin yargıya taşınmasını sosyal medyadan eleştirdi. Demirtaş, “Cuma hutbesini ancak Din İşleri Yüksek Kurulu denetler, mahkemeler değil. Milletin inancına ve tarihine saygısızlık. Bu azınlık bilmelidir ki, bu toprakların manevi değerleri, ideolojik hesaplara kurban edilecek kadar sahipsiz değildir. Laiklik, din karşıtı bir ideoloji değildir ve olmamalıdır. Anayasadaki laiklik ilkesi, dinin devlet işlerine karışmasını engellediği gibi, devletin ve ideolojik grupların da dinin özüne, ibadetine ve içeriğine karışmasını engellemek için getirilmiş bir güvencedir” dedi.

DİNSİZLİKLE İTHAM EDİLDİ

Nefes'te yer alan habere göre Müftü Demirtaş’ın laiklikle ilgili sözleri ön plana çıktı ve bir kesim tarafından tepki gördü. Demirtaş, yeni bir paylaşım yaparak, “Ne yazık ki makalemin bazı bölümleri bağlamından koparılarak sosyal medyada farklı anlamlara çekilmiş, bu da beni bir kesim tarafından dinsizlikle itham edilmeme, bir kesim tarafından ise takdir edilmeme neden olmuştur” dedi. Tepkilere ise şu yorumu yaptı:

"CÜBBE VE SARIĞIMI AŞAĞILADILAR"

“Paylaşımımız çarpıtılarak sunuldu ve linç edildik. Rabbimiz ayette ‘haberi araştırın’ diyordu. Ama kimse buna bakmadı. Özellikle surette Müslüman görünenler, çarpıtılmış verilerle beni tekfir ettiler (kafir saydılar). Surette Müslüman görünümlü, sirette (ahlakta) diplerde olanlar, neler dedi neler? Cübbe ve sarığımı aşağıladılar. Kestiği yenmez, arkasında namaz kılınmaz, katli vacip, bunu kim müftü yapmış, daha neler neler..!”

“HUKUKİ OLARAK TAKİP ETTİRİYORUM”

Müftü Hüseyin Demirtaş hukuki yollara başvurduğunu şöyle açıkladı: “Daha yorum yapmam problemi çözmüyor. Onların hepsini ibretle arşivleyeceğim. Oğlum avukat. Hukuki olarak takip ettiriyorum. Din adamı ve müftü kimliği dışındaki paylaşımlarım amacından saptırılıyor.”

