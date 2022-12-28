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Bomba iddia! Hadise ile Hasan Can Kaya sevgili mi? Boşanalı 3 ay olmuştu

28.12.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hasan Can Kaya 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. İkilinin ilişki yaşadığına dair detaylar ortalığı salladı.

Bomba iddia! Hadise ile Hasan Can Kaya sevgili mi? Boşanalı 3 ay olmuştu

30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hasan Can Kaya 2.5 yıllık sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. 3 ay önce boşanan Hadise ile Hasan Can Kaya aşkına dair detaylar ortalığı sallayacak!

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Takvim'de yer alan habere göre; iş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının, Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyor.
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Hadise'nin yaklaşık bir aydır Kaya'yla birlikte olduğu iddia edildi. Kaya ise 2.5 yıldır Konuşanlar'ın da yönetmenliğini yapan sevgilisi Sultan San ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

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İlişkilerini herkesten gizleyen ikilinin, son günlerde arasının ise açık olduğu öğrenildi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyen ikiliden Kaya'nın, 22 Ekim 1985 doğumlu Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı doğum günü fotoğraflarını beğenmesi ise dikkat çekti.

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Boşandıktan sonra önce kafasını dinleyen ardından da sağlığıyla ilgilenen Hadise, konser maratonundan fırsat buldukça kendini eğlenceye vuruyor.

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Hadise Hasan Can Kaya evlendi mehmet dinçer ünlü şarkıcı

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