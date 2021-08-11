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Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

11.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı geçmişte Yetenek Sizsiniz, Rising Star gibi projelerde teklif götürdüğü Meryem Uzerli'yi sonunda ikna etti. İddiaya göre ünlü oyunu yeni sezonda Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda olacak.

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Ocak ayında ikinci çocuğunu kucağına alan Meryem Uzerli ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İkinci kızının adını Lily Koi koyan ünlü oyuncu, bebeğinin 7 aylık olmasıyla birlikte gelen tekliflere sıcak bakmaya başladı.

İKNA EDEMEMİŞTİ!

MedyaTava'da yer alan habere göre, Meryem Uzerli'yi sonunda ikna eden ise Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı'nın Muhteşem Yüzyıl'dan ayrıldıktan sonra 2014'ten beri çalışmak istediği isimdi Meryem Uzerli. 2014'ten bu yana Yetenek Sizsiniz, Rising Star gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

İkili geçtiğimiz günlerde yeniden buluştu ve sonunda Acun, Meryem Uzerli'yi ikna etmeyi başardı. Meryem Uzerli yeni yayın döneminde Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olarak ekrana gelecek. Ancak Meryem her zamanki gibi yine kendine bir acil çıkış kapısı bıraktı ve "Diğer jüri üyelerinin kim olduğunu gördükten sonra imza atarım" dedi.

Acun Ilıcalı ve Meryem Uzerli sonuçta prensipte anlaştılar şimdi Yetenek Sizsiniz Türkiye'de diğer jüri üyelerinin kim olacağı belirlenecek...

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Yetenek Sizsiniz Meryem Uzerli
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