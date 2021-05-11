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Bomba iddia sosyal medyayı karıştırdı! Engin Akyürek'in aşkı Aşk 101'in yıldızında bulduğu söyleniyor

11.05.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in yeni bir aşka yelken açtığı iddiası sosyal medyayı çalkalamaya devam ediyor. Ancak taraflardan ne bir görüntü ne de bir açıklama var.

Bomba iddia sosyal medyayı karıştırdı! Engin Akyürek'in aşkı Aşk 101'in yıldızında bulduğu söyleniyor

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, kariyerinin başından beri özel hayatından çok işiyle gündeme gelen bir isim oldu. Yaşadığı aşkların magazin sayfalarını süslediği dönemler de oldu. Ancak "Kara Para Aşk" dizisindeki rol arkadaşlarından Tuvana Türkay'la yaşadığı aşk hariç hiçbirini doğrulamadı.

Son olarak, adı "Sefirin Kızı" dizisindeki rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk dedikodularına karışan Engin Akyürek, bu konuda da hiçbir açıklama yapmadı. Belki de bu aşk hiç olmadı ya da çoktan bitti. Çünkü Engin Akyürek'le ilgili dünden beri sosyal medyayı sarsan bir aşk iddiası daha var.

Aşk iddiasına yorum sağanağı

Engin Akyürek Pınar Deniz

Engin Akyürek'in yeni aşkının sevilen Netflix dizisi "Aşk 101"in yıldızlarından Pınar Deniz olduğu söyleniyor. Ekşi Blog ve Populising gibi magazin sayfalarının iddialarına göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir beraber. Ancak bu aşkla ilgili ne bir görüntü ne de taraflardan bir açıklama var. İddianın yöneldiği isim Engin Akyürek olunca bir açıklama beklemek anlamsız oluyor. Ancak Pınar Deniz de henüz hiçbir şey söylemedi.

Engin Akyürek Pınar Deniz (1)

Yine de, ikilinin hayranları bu iddiaya inandı ve sosyal medyada yorumlar aldı başını gitti. Alışılanın aksine, çoğu yorum olumluydu. Çünkü Engin Akyürek ve Pınar Deniz'i çok yakıştıran ve aynı projede yer almalarını isteyen büyük bir hayran kitlesi vardı. Bakalım, ikiliden konu hakkında bir açıklama gelecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Engin Akyürek Pınar Deniz
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