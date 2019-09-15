MAGAZİN

Bomba iddia: 'Yaşar İpek, Seren Serengil'le evlenmeden önce trans bireyle ilişki yaşadı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Magazin dünyasında Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında Seren Serengil'in ayrılmak üzere olduğu eşi Yaşar İpek ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Bomba iddia: 'Yaşar İpek, Seren Serengil'le evlenmeden önce trans bireyle ilişki yaşadı'

Metro TV'de program yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınında magazin dünyasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Geçen akşam canlı yayına bağlanan Dj ve internet fenomeni Hakan Kakız'ın Seyhan Soylu'ya açıklamaları ses getirdi.

İddiaya göre, Seren Serengil'in boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'in Seren Serengil'le evlenmeden önce trans bireyle ilişki yaşadığı iddia edildi.

Seyhan Soylu'nun "Seren'le evliyken mi birlikteydiler?" sorusuna Hakan Kakız, "Hayır evli değildiler" cevabı verdi.

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Seren Serengil ve Yaşar İpek Seren Serengil yaşar ipek yaşar ipek

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