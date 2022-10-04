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Bomba itiraf! Mila Kunis ve Ashton Kutcher tuvalete bile...

04.10.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mila Kunis ve Ashton Kutcher ev hallerine dair ilginç açıklamalar yaptı. Ünlü çift evlerinde tüm kapıların açık olduğunu tuvalete bile kapı açıkken girdiklerini söyledi. Mila Kunis ve Ashton Kutcher "Evdeki tüm kapılar açık, tuvalet dahil" dedi.

Bomba itiraf! Mila Kunis ve Ashton Kutcher tuvalete bile...

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Mila Kunis ve Ashton Kutcher daha önce çocuklarını sık yıkamadıklarını, üzerilerinde kir gördüklerinde yıkadıklarını söyleyerek gündem olmuştu. Çift yine bomba bir itirafta bulundu.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, tuvalet kapılarını hiç kapatmadıklarını söyledi. E! News'e konuşan çift, aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını ve bu nedenle evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını belirtti.

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"Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulundu.

Kunis, kapıların açık kalmasının sebebi olarak, ailesinin devamlı kapıyı çalıp içeri gelmek istemesi olarak gösterdi.

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Mila Kunis söyledi
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