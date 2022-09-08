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Bor metal mi ametal mi? Bor periyodik tabloda hangi gruptadır?

08.09.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bor elementi periyodik tabloda "B" ile gösterilir. Elementin atom numarası ise 5'tir. Saf hâldeki bir bor, koyu renktedir. Amorf hâldeki bir tozdur. Güneş sisteminde ve yeryüzünde az miktarda bulunur. Yer kabuğunun az bir kısmını oluşturur. Bu oran da yüzde 0,001'dir. Peki, bor periyodik tabloda hangi gruptadır?

Bor metal mi ametal mi? Bor periyodik tabloda hangi gruptadır?

Borun esas kullanım alanlarından bir tanesi kimyasal bileşiklerdir. Boratlar, memeliler için herhangi bir zarar teşkil etmez. Yine de eklem bacaklı canlılar için zehirlidir, böcek öldürücü ilaç olarak kullanılabilir. Saf bor nadir bulunabilmektedir. Endüstriyel anlamda üretiminin zordur. Dünyada temel formunda bulunmaz. Ülkemizde kullanılmayan pek çok bor yatakları vardır. Bunlardan bazıları Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir illeri dâhil olmak üzere Orta ve Batı Türkiye sınırları içerisinde yer alır. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde çıkarılan borun yüzde 70'lik bir kısmı cam ve seramik üretimlerinde kullanılmaktadır. Bor metal midir yoksa bor ametal midir?

Yarı metal nedir, doğada nasıl bulur ve oluşur? Yarı metallerin özellikleri nelerdir?Yarı metal nedir, doğada nasıl bulur ve oluşur? Yarı metallerin özellikleri nelerdir?

Bor ametal mi metal mi?

Bor hem metal hem de ametaller arasında bulunur. Bazı özelliklerini metalden, birtakım özelliklerini de ametallerden alır. Bor metaller ile tepkimeye girerken ametal gibi davranmaktadır. Buna ek olarak ametaller ile tepkimeye girerken de metal gibi davranış gösterirler. Bor yarı metaldir.

Bor, özelliklerinin yarısını metallerden yarısını ise ametallerden alması dolayısıyla yarı metal sınıfındadır. Bu nedenle tam olarak bir ametal görevi görmemektedir.

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