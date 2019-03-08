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Boran Kuzum gençliğinde kaçak girdiği yere konuşmacı olarak davet edildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

‘Vatanım Sensin’ dizisi ile ekranda, ‘Martı’ oyunu ile de tiyatroda başarısını kanıtlayan genç kuşağın büyük beğeni toplayan oyuncusu Boran Kuzum, 7 Mart’ta Ankara’da gerçekleşen TEDx konferansına konuşmacı olarak katıldı. Kuzum, kariyer yolculuğunu seyircilere anlattı.

Boran Kuzum gençliğinde kaçak girdiği yere konuşmacı olarak davet edildi

Son olarak Ay Yapım imzalı ‘Şahin Tepesi’nde rol alan Boran Kuzum, dünyanın dört bir yanında düzenlenen konferans serisi TEDx’in Bilkent Laboratuar ve Uluslararası Okulu’ndaki oturumuna katıldı. ‘TEDx Youth at Blis’ etkinliği kapsamında konuşmacı olarak sahneye çıkan Kuzum, söyleşinin “değişerek gelişmek” teması üzerinden konservatuar yıllarından bugüne yaşadığı oyunculuk serüvenini paylaştı.

Boran Kuzum_TEDx (1)

Ankaralı olan başarılı oyuncu konuşmasının başında, “Öncelikle zamanında gizlice girmeye çalıştığım ve çoğunda başardığım bu güzel kampüsünüze yıllar sonra konuk olarak davet edilmek onur verici” sözleriyle Bilkent anılarına değinerek izleyicileri kahkahalara boğdu. Ekonomiden konservatuara uzanan macerasından mezun olduktan sonraki ilk yıllarına, ‘Vatanım Sensin’ döneminden oyunculuğun ona kattıklarına kadar pek çok konuyu paylaşan Kuzum, ilham verici konuşmasıyla büyük alkış topladı.

Ailesinin ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı genç oyuncu, konferansın ardından dinlemeye gelen öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi.

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Boran Kuzum tedx

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