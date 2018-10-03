Boran Kuzum'u duygulandıran hediye

Kuzum’un hayranları, Kamboçya’da bir köyde yaşayan çocukların yemek ihtiyacını üstlenerek, yakışıklı oyuncuyu duygulandıran bir hediyeye imza attılar. 1 Ekim’de yeni yaşını kutlayan Boran Kuzum için hayranları, bu yıl da hediyeleriyle oyuncuyu duygulandırdılar.

Geçtiğimiz yıl Boran Kuzum adına Afrika’da su kuyusu açtırıp suya ihtiyacı olan bir köye yardımcı olan hayranları, bu sene de Kamboçya’da bir köydeki çocukların yemek ihtiyacını üstlenip Sakarya’da bir okulda adına sanat atölyesi yaptırdılar.

Aynı zamanda Yüksekova Avaşin Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulunarak oyuncuya duygu yüklü bir doğum günü yaşattılar.



